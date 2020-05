- Gesundheitsexperte: "Medizinische Leistungen werden teurer"

Die Gesetzlichen Krankenversicherungen gehen davon aus, dass ihnen in Zukunft Geld fehlen wird. Stefan Etgeton ist Gesundheitsexperte bei der Bertelsmann-Stiftung. Er sagt, Versicherte müssten sich auf Beitragserhöhungen einstellen. Im Interview erklärt er, warum.



Der Gesetzlichen Krankenversicherung werden laut aktuellen Berechnungen bis 2040 fast 50 Milliarden Euro fehlen. Grund ist laut einer Bertelsmann-Studie die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben.

So sorge der medizinisch technische Fortschritt für höhere Ausgaben. Die Einnahmen hingegen würden sich demnach in Zukunft nicht gleichermaßen weiterentwickeln, so Stefan Etgeton, Gesundheitsexperte bei der Bertelsmann-Stiftung. Hinzu kämen "ausgabewirksame Gesetzesänderungen im Krankenhausbereich und in der Krankenhauspflege".

Ein höherer Anteil von Rentnern hat laut Etgeton einen Einfluss auf die Einnahmen, weniger aber auf die Ausgaben.

Folgen der Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben





"Die medizinischen Leistungen werden teurer", so der Gesundheitsexperte. So werden etwa Arzneimittel spezifischer und die Preise steigen. Außerdem nehmen Krankenhausbehandlungen zu, die nach Studien der Stiftung auch ambulant durchgeführt werden könnten.

Die Coronakrise werde bei den Einnahmen zu Buche schlagen, erklärt Etgeton. Denn durch Kurzarbeit etwa sinken die Beitragseinnahmen.

Wenn der Steuerzuschuss für die Krankenkassen nicht erhöht werde, komme für die Versicherten eine Beitragsanhebung in diesem Jahr oder in nächstem Jahr zu, so der Gesundheitsexperte der Bertelsmann-Stiftung.