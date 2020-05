- Keine bundesweiten Lösungen: "Schulen brauchen Flexibiltät"

In Berlin und Brandenburg kehren weitere Klassen nach den Schulschließungen zurück. Den Schulen müsste Flexibilität geboten werden. Bundesweite Lösung seien keine gute Strategie, sagt Stefanie Hubig (SPD), Präsidentin der Kultusminister und Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.

Jede Schule in Deutschland kämpfe mit unterschiedlichen Bedingungen, sagt Stefanie Hubig von der SPD. Sie ist die Präsidentin der KultusministerInnen und Bildungsministerin in Rheinland-Pflaz. Daher verteidigt sie auch das bisherige Vorgehen in der Schulpolitik in der Corona-Krise, in der es keine einheitlichen Lösungen für alle Schulen in Deutschland gleichzeitig gibt "Deshalb wird bei uns auch immer wieder gefordert, den Schulen Flexibilität zu geben. Das ist der Spagat, den wir im Moment schaffen müssen", so Hubig.

Hygiene- und Abstandsregeln gelten für alle Schulen gleich. Doch nicht alle Gebäude bringen die entsprechenden Voraussetzungen mit. Daher gebe es hier keine einheitlichen Regeln: Jede Schule müsste sich gemäß ihren Personal- und Gebäudevoraussetzungen an die Regeln anpassen, so Hubig.

Verkürzte Sommerferien stehen nicht zur Debatte

"Unser Ziel ist natürlich, dass wir möglichst bald wieder in einen regulären Rhythmus kommen", so Hubig. Gleichzeitig werde aber auch einem Alternativ-Plan gearbeitet. "Das ist abhängig vom Infektionsgeschehen", sagt die Bildungsministerin. "Die Kürzung der Sommerferien wird bei uns nicht diskutiert", betont sie weiter.

Auch ein verlängertes Schulhalbjahr sieht sie nicht als Lösung, denn folglich müssten andere Halbjahre verkürzt werden. "Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir auch in den Ferien nochmal Angebote machen können", so Hubig.