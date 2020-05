ZB/dpa Bild: ZB/dpa

Mo 11.05.2020 | 09:05 | Interviews

- Ernst: "Wir kommen an Kapazitätsgrenzen"

An diesem Montag starten in Brandenburg die fünften Klassen wieder in Grund- und Förderschulen. Vor den Sommerferien werde es aber keinen Normalbetrieb geben, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).