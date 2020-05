"Geisterspiele sind in der Regionalliga absolut keine Option"

Die Profis der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga dürfen wieder spielen - ohne Zuschauer und mit permanenten Tests. Archibald Horlitz, Präsident des SV Babelsberg, sieht Geisterspiele für die Regionalliga nicht als Möglichkeit. Denn die Vereine bräuchten das Geld der Zuschauer.



Weil die Fußball-Regionalliga vor allem vom Ticket-Verkauf und nicht von Fernsehrechten lebe, sind Geisterspiele aus Sicht vom Präsidenten des SV Babelsberg Archibald Horlitz nicht möglich. "Geisterspiele sind absolut keine Option", sagte er im Inforadio. Die überwiegende Mehrheit der Vereine sage zur laufenden Saison: "Abbruch, annulieren."

Gespräche mit Sponsoren



Alle Vereine stehen demnach unter ungeheurem finanziellen Druck. "Bis Ende Juni sind wir sauber durchfinanziert", sagt der Präsident des SV Babelsberg. Dann müsse man auch schauen, inwieweit Sponsoren selbst von der Coronakrise betroffen seien.



Bisher nur individuelles Training



Bisher werde nur individuell trainiert, nicht in den Teams, so Horlitz. "Noch haben wir nicht die Sicherheit gewonnen, dass wir ohne begleitende Test in den normalen Spielbetrieb gehen könnten." Für solche Tests fehlten aber auch die Mittel.