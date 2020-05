- Historiker: "Wiedergeburt einer europäischen Zivilisation"

Mit der Kapitulation der Wehrmacht endete vor 75 Jahren de Zweite Weltkrieg. Der 8. Mai bedeute für Deutschland gleichzeitig Niederlage als auch Befreiung, sagt der Leiter des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung, Martin Sabrow.



Die Ambivalenz des 8. Mai sei für Deutschland wichtig, betont der Historiker. Er bedeute einerseits den Zusammenbruch des Dritten Reiches, "und Zugleich die Befreiung der europäischen Zivilisation vom Albtraum des Nationalsozialismus und seines Zivilisationsbruchs."

Diese zweideutige Wahrnehmung hänge vor allem mit dem Generationswechsel zusammen. "Die Zeitzeugen-Generation hat diesen Tag vor allem als Verlust nationaler Stärke erlebt", sagt Sabrow. Noch in den 60er Jahren sei es undenkbar gewesen, den 8. Mai zu feiern. Mit dem Schwinden der Zeitzeugen habe sich die Wahrnehmung allmählich immer mehr in Richtung Befreiung verschoben. Der Abschied von der Zeitzeugenschaft bedeute einen Übergang von einem kommunikativen in ein kulturelles Gedächtnis. Die Unmittelbarkeit der Zeitzeugen werde durch andere Instanzen übernommen, etwa durch Jubiläen, Orte und Dokumentationen.



Erinnerungs-Konsens von Ost- und Westdeutschen



Diese Sichtweise der Befreiung könne auch Missverständnisse bergen. "Tatsächlich ist eine schnelle Übernahme möglich, dass man sich von der Seite der Besiegten auf die Seite der Sieger stellt", sagt Sabrow. Mittlerweile habe man aber nicht mehr das Moment der besiegten Nation im Blick, "sondern die Chance zur Wiedergeburt einer europäischen Zivilisation", so der Historiker. Daher seien auch gemeinsame Feiern von Besiegten und Siegern möglich.

In der DDR wurde der 8. Mai 1945 schon lange als Tag der Befreiung gefeiert, heute gebe es einen Konsens der Erinnerung. "Diese Ambivalenz wachzuhalten ist eine Sichtweise, die heute Ost- und Westdeutsche aus meiner Sicht eher eint", sagt Sabrow. Das zivilisationsgeschichtliche Denkmuster sei in der Gesellschaft dominant. "Deswegen ist es angebracht, des 8. Mais weiterhin in seiner Ambivalenz zu gedenken."