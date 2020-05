- Statistikexperte: "Wir schauen nicht mehr auf die Zahlen"

Die Politik hat nach sinkenden Infektionszahlen weitgehende Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschlossen. Der Biometriker Gerd Antes kritisiert zu schnelle Öffnungen. Man vertue die Chance, die Kontrolle über neue Infektionen zu behalten, meint der Biometriker Gerd Antes.



Die beschlossenen Öffnungen gingen nicht nur zu schnell, sondern auch zu unsystematsich, so der Mathematiker an der Medizinischen Fakultät der Universtität Freiburg. "Wenn wir langsam öffnen würden, hätten wir die Chance zu begreifen, was funktioniert und was nicht", sagt Antes. Man vertue nun die Gelegenheit, Ursachen für mögliche Neu-Infektionen nachzuvollziehen.

"Wir tun so, als wäre alles wie vorher"



Es sei wichtig zu begreifen, dass man noch sehr lange mit dem Virus leben müsse. "Wir tun so, als ob Mitte Juni alles wieder so wäre wie im Herbst 2019, und das wird garantiert nicht so sein", sagt Antes. Die Datenlage in Bezug auf die Corona-Epidemie habe sich zwar verbessert, aber die Aufmerksamkeit sei zusammengebrochen. "Wir schauen nicht mehr auf die Zahlen", warnt der Mathematik-Professor. Die Öffnungen seien Bauchentscheidungen gewesen, um politischen Interessen oder dem Druck einzelner Gruppen nachzukommen.

Studien und Tests zum Coronavirus liefen weltweit und in den Bundesländern unkoordiniert ab. "Das Wissen und die Systematik sind immer noch sehr schlecht", sagt Antes. Es müsse systematisch und nach einheitlichen Regeln getestet werden, um Schlüsse für die gesamte Gesellschaft ziehen zu können. "Wir müssen begreifen, was in der Gesamtbevölkerung los ist, da sind wir gegenwärtig noch auf beiden Augen blind", betont der Statistikexperte.