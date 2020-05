- Nüse: "Werden bei den Lockerungen genau hinschauen"

Auch Brandenburg will ab Samstag einige Corona-Maßnahmen lockern. Die Details werden am Freitag besprochen. Der Vize-Landrat für Ostprignitz-Ruppin, Werner Nüse, plädiert für eine behutsame Öffnung.

Nachdem der Landkreis zuvor eher strikt reagiert hatte, könne Nüse nun den Lockerungen ohne Anspannung entgegensehen. Seit einer Woche gebe es keinen neuen Ansteckungsfall, alle bis dahin erfolgten Fälle seien unter Kontrolle. Dennoch sagte er, man müsse weiterhin sehr aufmerksam sein gegenüber der Gefahr durch das Coronavirus.



Rücksicht auf individuelle Besonderheiten hilft nicht bei Kontrollen

Die Notbetreuung werde erst vorsichtig erweitert, so Nüse. Man wolle verhindern, dass die Betreuungsstätten gleich wieder zu voll würden und damit die Hygienekonzepte versagten. Bei der Gastronomie würde jeder Gastwirt letztlich eine individuelle Lösung umsetzen, um die allgemeine Abstandsregel einzuhalten. "Da wird man dann genau hinschauen müssen, wie jeder Gastronom das bewältigt", so der Vize-Landrat. Auch Pflegeheimbetreiber dürften bestimmte vorsichtige Lockerungen umsetzen. Nüse betonte, dass es gut sei, dass damit spezielle Besonderheiten von Gebäuden und Einrichtungen berücksichtigt werden könnten - aber dass dadurch bei Kontrollen eine gewisse Einheitlichkeit fehle.



Über erneute Einschränkungen bei einer zweiten Infektionswelle mache man sich intensiv Gedanken, so Nüse. Je weniger klar ist, wie weit eine Infektion gestreut wurde, desto mehr müsste strenge Maßnahmen wieder zum Einsatz kommen.