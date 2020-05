imago images / Sascha Montag Bild: imago images / Sascha Montag

Fr 08.05.2020 | 06:45 | Interviews

- "Verängstigten Kindern mit Maske entgegenzutreten ist schwierig"

Auch wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben, braucht es eine Anlaufstelle für Kinder in Not. Abstandhalten und Masketragen sei im Umgang mit kleinen Kindern in Stresssituationen kaum möglich, berichtet der Leiter der Berliner Kinderschutz-Hotline, Uwe Bock-Leskien.