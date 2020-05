- Müller: "Wir nutzen riesige Testkapazitäten"

Auch der Kita-Betrieb solle nach und nach ausgeweitet werden, so Müller. In anderen Bundesländern beginne man erst jetzt mit der Notbetreuung. Berlin sei dagegen schon bei 40 Prozent des Normalbetriebs. Schrittweise gehe man jetzt auf 70 Prozent. Man müsse aber dabei das Personal betrachten: "Wir haben in Schulen und Kitas auch Erzieher und Lehrerinnen, die auch zu Risikogruppe gehören", sagt Müller. Deshalb stünden nicht 100 Prozent des Personals zur Verfügung.

In Schulen und Pflegeeinrichtungen werde nun bereits umfangreich auf das Coronavirus getestet. "Wir haben riesige Testkapazitäten und die werden schon gut genutzt", betonte Müller. So solle genau überwacht werden, wo sich mögliche Infektionsherde entwickeln, um gezielt zu reagieren.



"Wir können keine Stadtteile isolieren"

Die geplante Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche sei aber in einer Millionenstadt wie Berlin deutlich schwieriger umzusetzen als in den Flächenländern, so Müller.

Anders als in kleinen Gemeinden könne man bei einer Häufung von Infektionen nicht so einfach einen Stadtteil oder Bezirk isolieren, sagte der Regierende Bürgermeister. "In diesen Fällen müssten wir dann möglicherweise gezielt auf die Einrichtungen reagieren - eine Schule, ein Altenheim oder ein Hotel", sagt Müller. Statt einer Rücknahme sei es auch denkbar, dass die nächste Stufe der Lockerungen bei einer Erhöhung der Infektionszahlen weiter in die Zukunft verschoben werde.