PA/ dpa Bild: PA/ dpa

Do 07.05.2020 | 12:45 | Interviews

- Libyen: "Waffen können auch ohne Seeweg geliefert werden"

Der Bundestag will sich mit 300 Soldat*innen an der Mission Irini beteiligen. Dadurch soll das Waffenembargo gegen Libyen kontrolliert werden. Thomas Claes, Landesdirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Libyen, hat Zweifel am Erfolg der Mission.