- Juncker: "Hang zur Renationalisierung schmerzt mich"

Seit dem Kriegsende vor 75 Jahren ist Europa zusammengewachsen. Die EU sei in erster Linie eine dem Frieden verpflichtete Wertegemeinschaft, sagt der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Nationale Reflexe wie bei Grenzschließungen in der Corona-Krise bereiteten ihm große Sorgen.



Nie wieder Krieg - aus diesem Wunsch entstand nach Kriegsende allmählich die Idee der Europäischen Union. Europa sei seine große Liebe, pflegt Juncker zu sagen. "Aber es gibt keine Liebe ohne Enttäuschungen". Es schmerze ihn sehr feststellen zu müssen, dass ein Hang zur Renationalisierung des Denkens und des Handelns besteht, sagt der Luxemburger.

Jedes Land kocht eigenens "Corona-Süppchen"

"Am Anfang der Coronakrise hat jedes Land sein eigenes Corona-Süppchen gekocht", beklagt Juncker. Nicht nur in der aktuellen Situation seien nationale Reflexe immer wieder die erste Reaktion. Der ehemalige Kommissionspräsident äußerte sich entsetzt über die Schließung der europäischen Binnengrenzen. Das verstehe in Luxemburg kein Mensch. "Am Europatag am 9. Mai werden deshalb sämtliche Europafahnen entlang der Mosel auf Halbmast gesetzt", so Juncker.

Große Sorge bereite ihm, dass der europäische Wertekanon von einigen Mitgliedsstaaten zur Diskussion gestellt wird. "Europa ist ja nicht nur Wirtschaftsgemeinschaft und Währungsunion, sondern zuerst eine Wertegemeinschaft und eine dem Frieden verpflichtete Dauergemeinschaft", so der Politiker der Christlich Sozialen Volkspartei.