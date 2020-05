dpa Bild: dpa

Do 07.05.2020 | 13:05 | Interviews

- Sondersitzung des Brandenburger Landtags

Der Landtag in Brandenburg hat sich in einer Sondersitzung mit den beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen befasst. Dabei hat Ministerpräsident Dietmar Woidke an die Verantwortung der Bürger appelliert. Der Landespolitische Reporter Torsten Sydow hat die Sitzung verfolgt.