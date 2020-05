- "Auf dem Westbalkan hat Europa zusammengestanden"

Die Integration der Westbalkan-Staaten sei eines der Hauptanliegen der Ratspräsidentschaft Kroatiens, erklärt der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad, der für Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo zuständig ist. "Der Westbalkan ist nicht irgendwie ein Vorhof Europas, sondern der Innenhof", betont Beckman-Dierkes.

Durch strenge Restriktionen hätten die Länder ein gravierender Ausbruch des Coronavirus wie in Italien bisher vermeiden können. Die EU sei dabei ein wichtiger Partner. "Insgesamt sind in den letzten Tagen noch einmal 3,3 Milliarden Euro für die Westbalkanstaaten zur Verfügung gestellt worden", so der Balkanexperte. Schon zuvor habe es viel Zusammenarbeit in der medizinischen Vorsorge gegeben. Auch in die gemeinsame Beschaffungsinitiative für medizinische Ausrüstung habe die EU die Länder eingeladen, erläutert Beckmann-Dierke.

"Europäische Union hilft stabil und nachhaltig"



Auch China und Russland stellen in Krisen immer wieder Hilfen für die Westbalkanstaaten zur Verfügung. Diese internationale Verbundenheit sei grundsätzlich erfreulich und in der Coronakrise jede Hilfe willkommen. "Die Gesundheitssysteme dieser Transformationsstaaten haben nicht den Standard, wie wir es in Deutschland gewohnt sind." Die Hilfen der EU seien dennoch am nachhaltigsten und wichtigsten für die Länder, in der Coronakrise sei niemand allein gelassen worden. "Hier hat Europa zusammengestanden", sagt Beckmann-Dierkes.