- Sozialforscherin: "Bei Lockerungen Prioritäten setzen"

Zu Beginn der Corona-Krise waren die meisten geduldig und einsichtig. Inzwischen sinken die Infektionszahlen und damit auch die Angst, erklärt die Verhaltensökonomin Dorothea Kübler. Es gebe nun Verteilungskämpfe darüber, wo zuerst gelockert werden soll.

Die Motivation der Menschen, aufgrund der schockierenden Bilder aus anderen Ländern, zu Hause zu bleiben, sei nun abgeklungen und das sei richtig, meint die Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. "Wir haben ein Ziel erreicht", so Kübler. Allerdings könnten nicht alle Bereiche gleichzeitig gelockert werden. "Es gibt jetzt Verteilungskämpfe darüber, wer zuerst lockern darf."

"Vergangenen Wochen sind eine Erfolgsgeschichte"



Umso wichtiger sei es, nun evidenzbasiert Prioritäten zu setzen. "Wir wissen zum Beispiel, dass die Kosten von Schul- und Kitaschließungen enorm sind und, dass sie Ungleichheiten verstärken", sagt Kübler. Die Ungeduld der Menschen sei verständlich, aber man müsse bedacht die richtigen Weichen stellen.

Es gebe gegenläufige Effekte, was die Solidarität in der Gesellschaft angehe, so die Verhaltensökonomin. "Einerseits sind die letzen Wochen eine Erfolgsgeschichte." Ohne die starke Solidarität in der Bevölkerung habe es nicht gelingen können, die Ausbreitung des Virus zurückzudrängen. Andererseits verschärfe die Krise Ungerechtigkeiten: "Ich denke an die jungen Leute, die ihre Ausbildungsplätze verlieren, die Pflegekräfte und Verkäuferinnen, die bis zur Erschöpfung gearbeitet haben oder die Mütter, die plötzlich in alte Rollen zurückgedrängt werden", sagt Kübler. Wenn ihre Interessen untergingen, bedeute das eine Entsolidarisierung der Gesellschaft.