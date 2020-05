- "Wir sind es gewohnt, mit Erregern umzugehen"

Zwischen dem Verdacht und der Gewissheit, an Covid-19 erkrankt zu sein, steht immer ein Labortest. Eines der Labore in der Region ist das "MVZ Labor 28" von Dr. Michael Müller, wo täglich gut 900 Corona-Tests ausgewertet werden. Wir sprechen mit Müller über die Arbeit mit Virus.

Nach Anfragen von Ärzten oder Heimen testet das molekularbiologische Labor die Tests von Patient*innen mit Corona-Verdacht. Im Medizinischen Versorgungszentrum Labor 28 werden auch Infektionen wie Tuberkulose, HIV oder Hepatitis getestet. "Wir sind es gewohnt, mit Infektionserregern umzugehen", sagt Müller.

Großflächige Tests wenig sinnvoll



Im Bereich der Molekularbiologie gebe es in seinem Labor zwölf Mitarbeiter*innen, die nun seit drei Monaten kontinuierlich bis spät abends und teils an den Wochenenden arbeiteten, berichtet Müller. "Das ist schon eine besondere Belastung." Er freue sich, dass alle Mitarbeitenden motiviert und engagiert seien. "Sie hängen sich rein, und das mit guter Laune, weil sie wissen, dass sie einen guten Beitrag leisten für die Versorgung der Patienten", so der Laborchef.

Kapazitäten zum Testen habe das Labor noch. Dennoch sei es richtig, weiterhin anlassbezogen zu testen, erklärt Müller. Flächendeckende Tests seien in der Interpretatin oft schwierig. "In Zusammenbarbeit mit der Senatsverwaltung arbeiten wir aber daran, Konzepte zum Testen und für die Hygiene zum Beispiel in Pflegeheimen zu entwickeln", so Müller.