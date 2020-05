- Sport-Senatorin: "Das Vertrauen in den Profi-Fußball ist erschüttert

Am Mittwoch sprechen Kanzlerin und Länderchefs auch über den Neustart der Bundesliga - samt Hygieneplan und Geisterspielen. Nach Kontroversen um ein Video von Hertha-Spieler Kalou enstehe der Eindruck, dass Regeln zwar aufgeschrieben aber nicht eingehalten würden, sagt die Vorsitzende der Sportminister-Konferenz, Anja Stahmann.



Sie habe von Kolleg*innen gehört, dass sie geschockt seien, berichtet die Senatorin für Sport in Bremen. Es gebe nach dem Video große Zweifel am Konzept der DFL. "Ich glaube, dass man auf Papier gute Regeln aufschreibt, sie in der Tat aber nicht gelebt werden", sagt Stahmann. Das Vertrauen in den Profi-Fußball sei erschüttert. "Manche denken, die Bundesliga hat in Zeiten einer Pandemie die Bodenhaftung verloren."

Gerüchte über Maulkörbe bei Positiv-Tests

Sie habe auch gehört, dass Clubs ihren Spielern Maulkörbe bei positiven Corona-Tests verhängt hätten. "Wir brauchen ein transparentes Arbeiten, sonst kommt es zu großen Problemen miteinander", sagt die Grünen-Politikerin. Komplette Vereine könnten von Gesundheitsämtern für den Wettbewerb gesperrt werden.

Zwischen Mitte und Ende Mai soll der Sportbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen werden. Sie halte Ende des Monats für realistischer, so Stahmann. Vorab müsse es eine mindestens zweiwöchige Trainigszeit geben. Auch eine Quarantänephase steht in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen heute mit den Ländern.