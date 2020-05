- Wirtschaftspolitiker: "Kurzfristige Konjunkturprogramme können verpuffen"

Beim Autogipfel berät die Bundesregierung am Dienstag mit der Autoindustrie über Hilfsprogramme in der Corona-Krise. Statt einer Kaufprämie hält der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach vor allem Steuerentlastungen für Bürger*innen und eine verlässliche Öffnunsstrategie für die Wirtschaft für sinnvoll.



Soll der Staat die Autoindustrie in der Corona-Krise mit einer Kaufprämie stützen? Die Bundesländer, in denen die großen Autokonzerne ihren Sitz haben, sind dafür. Der CSU-Obmann im Finanzausschuss des Bundestages Hans Michelbach sieht das anders: "Kurzfristige Konjunkturprogramme können verpuffen."

Steuerentlastugen statt Kaufprämie

Mit dem Kurzarbeitergeld und den Liquiditätshilfen für Unternehmen seien bereits wichtige Schritte zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen worden, so Michelbach. Bevor vorschnell Konjunkturprogramme beschlossen würden, müsse der Wiederanlauf der Wirtschaft genau analysiert werden. "Bei über zehn Millionen Kurzarbeitern und vielleicht drei Millionen Arbeitslosen wird der Anreiz einer Kaufprämie bei den Verbrauchern nicht so stark sein", sagt der CSU-Politiker. Es gebe keine klare Zielgruppe für eine Kaufprämie. Eine verlässliche Öffnungsstrategie für die Wirtschaft sei die wichtigste Maßnahme.

Auch Steuerentlastungen für Bürger*innen hält Michelbach für ein sinnvolles Mittel im Kampf gegen die Wirtschaftskrise. "Mehr Liquidität gewährt den Bürgern die Freiheit, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen wollen." Auch ohne Rabatte könne die Autoindustrie Verbraucher*innen mit Rabatten anlocken. Auch der Staat müsse in der Krise mit seinen Mitteln haushalten. "Wir haben schon viel Geld in die Hand genommen", so Mittelbach. Weitere Maßnahmen müssten genau überdacht werden.