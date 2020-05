- "Direkte Auto-Kaufprämien sind weniger sinnvoll"

Während die Autolobby und die Regierungschefs der Auto-Länder für eine Abwrackprämie werben, um die Einbußen der Corona-Krise abzufedern, gibt es auch Gegenwind. Eric Heymann, Automobil-Analyst bei der Deutschen Bank, kritisiert die Pläne.

Die Gelder des Staates seien begrenzt, so Heymann - und sollten deshalb dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten aufgrund der Corona-Einschränkungen gebräucht würden. Dazu zählen für ihn Gastronomie, Hotellerie und die Reisebranche. Zudem würden die Kaufprämien zu vorgezogenen Autokäufen führen, was sich entsprechend auf das kommende Jahr negativ auswirke, so Heymann.



Konsumenten schieben Autokauf nur auf

Eindeutig sei die Automobilbranche ein wichtiger Faktor auf dem deutschen Arbeitsmarkt - sei es durch direkte oder indirekte Beschäftigungsverhältnisse. Doch auch im Dienstleistungssektor schnellten die Arbeitslosenzahlen nach oben, so Heymann, und das wirke sich indirekt wieder auf den Autokauf aus. "Das Geld würde an anderer Stelle momentan mehr Nutzen stiften und größere Schäden verhindern."



Staat soll Lade-Infrastruktur fördern

Von den staatlichen Subventionen würden vor allem wohlhabendere Menschen profitieren, so der Analyst - außerdem ließe sich die Automobilbranche auch anderweitig unterstützen als mit Staatsgeldern. Beispielsweise könne es eine steuerliche Forschungsförderung anheben; strukturell könne der Staat in die Lade-Infrastruktur für die E-Mobilität investieren, so Heymann. Dies rentiere sich dann noch jahrelang. "Direkte Kaufprämien halte ich für weniger sinnvoll."



Auch direkte Förderung für Elektroautos sieht Heymann skeptisch - diese existierte bereits und würde sich nur erhöhen. Auch davon würden Besserverdienende eher profitieren als DurchschnittsbürgerInnen. Zudem sei der Klimaeffekt einer solchen Investion nicht bedeutend groß.