- "Strukturkrise der Autoindustrie geht weit über Corona hinaus"

Die deutschen Autokonzerne drängen auf eine Kaufprämie für Neuwagen. Kaufhilfen behinderten nur die Verkehrswende und den ohnehin nötigen Strukturwandel in der Automobilindustrie, meint der Direktor der Denkfabrick "Agora Verkehrswende", Christian Hochfeld.



Eine erneute Abwrackprämie werde weder volkswirtschaftlich noch für die Umwelt eine positive Wirkung. Nach der Wirtschaftskrise 2008 habe dieses Vorgehen zwar kurzfristig die Nachfragedelle ausgeglichen, langfristig seien Verkäufte aber eingebrochen. "Staatliche Geschenke sind aus meiner Sicht jetzt nicht angesagt", so Hochfeld.

Kaufprämien sozial nicht ausgewogen

Dass nun wiederum Kaufprämien gefordert würden zeige, wie weit man in der Autoindustrie von einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Produktion entfernt sei. Auch sozial sei ein solches Vorgehen nicht ausgewogen: "Sie können nicht vom Verkäufer oder der Krankenschwester verlangen, dass sie die Dividende des VW-Konzerns mitfinanziert, indem sie eine Kaufprämie mitfinanziert", sagt Hochfeld. Generell sei es nur schwer vermittelbar, dass staatliche Hilfen für Unternehmen eingesetzt würden, die immer noch Dividenden und Boni auszahlten.

Stattdessen könnten über die Unterstützung der Automobilindustrie Impulse für die Umstellung auf nachhaltige Antriebe setzen, so Hochfeld. Am besten lasse sich dies über die ohnehin anstehende Reform der Kfz-Steuer regeln. "Wir können effiziente Fahrzeuge fördern, indem viel-emittierende Fahrezuge teurer werden - das wäre wirtschaftlich gerecht und sozial ausgewogen", sagt Hochfeld. Politik müsse die Automobilindustrie in einem Strukturwandel unterstützen, der auch ohne die Corona-Krise nötig sei.