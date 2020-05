- "Es ist wichtig zu wissen, wer immun ist"

Auf Anforderung von Gesundheitsminister Jens Spahn soll der deutsche Ethikrat abwägen, ob angesichts der Corona-Pandemie Menschen zu einem Impf- oder Immunitätsnachweis verpflichtet werden können. Tests seien unerlässlich, um besonders gefährdete Gruppen zu schützen, meint Julian Nida-Rümelin, Mitglied des Ethikrats.



Wichtig sei, dass die Politik nicht nur den Rat von Mediziner*innen, sondern auch von von Ethiker*innen suche, so der Philosophie-Professor. Es müsse gründlich beraten werden, da die Frage noch offen sei, wie die Gesellschaft auf eine mögliche zweite Corona-Welle reagieren müsse. "Ich halte es erstmal für wichtig, dass wir wissen, wer immuns ist", sagt Nida-Rümelin. Ein Antikörpertest könne das voraussichtlich klären.

Fehlende Tests verantwortlich für Ausbrüche in Pflegeheimen

Klar sei, dass großflächige Tests immer einen Anteil von falschen Testergebnissen mit sich brächten. Die Dunkelziffer der Corona-Infektionen in Deutschland liege aller Wahrscheinlichkeit nach sehr hoch, so Nida-Rümelin. Den Ergebnissen der sogenannten Heinsberg-Studie zufolge könnten sich bundesweit bis zu 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. "Es ist geradezu grotesk, dass wir nicht wissen, wer bislang infiziert worden ist, wer aktuell infektiös ist aber symtpomfrei", so der Ethiker.

Dies erkläre möglicherweise die Ausbrüche in Seniorenheimen und Krankenhäusern. "Weil das Pflegepersonal nicht täglich getestet wurde, wie es eigentlich nötig ist, konnte sich das Virus gerade bei den vulnerablen Gruppen ausbreiten, auf die man von Anfang an das Augenmerk hätte legen müssen", so Nida-Rümelin.