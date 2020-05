dpa Bild: dpa

Di 05.05.2020 | 07:05 | Interviews

- Arzneimittelforscher: "Neuer Antikörpertest ist ein wichtiger Schritt"

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Schweiz über einen neuen Antikörpertest informiert, der auch in Deutschland zum Einsatz kommen soll. Der neue Test gebe eine nahezu hundertprozentige Sicherheit, ob jemand eine Infektion mit Covid-19 überstanden habe, so der Medizinprofessor Gerd Glaeske.