- "Atomwaffen dienen unserer Sicherheit"

Ungefähr 20 us-amerikanische Atomraketen sollen im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern. Widerstand gegen die Lagerung von Atomwaffen in Deutschland gibt es schon lange. Nun hat SPD-Chef Walter-Borjans erneut deren Abzug gefordert. Der CDU-Verteidigungsexperte Johan Wadephul sieht das kritisch.

Deutschland und die NATO brauchen die in Büchel gelagerten Atomwaffen, um die nukleare Abschreckung aufrecht erhalten zu können, sagt Johan Wadephul, Vize-Fraktionschef der CDU im Bundestag. "Die Waffen dienen unserer Sicherheit. Sie sind dafür unverzichtbar“, so der CDU-Politiker.

Eben durch das Besitzen eigener Atomwaffen werde ein nuklearer Angriff gegen Deutschland und die anderen NATO-Staaten unwahrscheinlich. Innerhalb des NATO-Bündnisses sei es wichtig, dass alle Staaten zur nuklearen Abschreckung stehen würden, so Wadephul.

Einsatz nur mit deutscher Zustimmung

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hatte seine Forderung nach einem Abzug der us-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland auch mit der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump begründet. Dieses Argument sei zu billig, kritisiert der CDU-Verteidigungsexperte.

Auch er habe seine Probleme mit dem aktuellen US-Präsidenten, sagt Wadephul. Aber alles von Trump abhängig zu machen, sei genauso falsch. In einem Bündnis könne keine Person allein entscheiden. Für den Einsatz der in Deutschland gelagerten Atomraketen sei eben letztlich auch die Zustimmung des deutschen Staatsoberhaupts notwendig, so Wadephul.

Abschreckungspotenzial notwendig

Die größte Gefahr gehe nicht vom aktuellen US-Präsidenten aus, sondern von Russland, das in den letzten Jahren im Bereich Atomwaffen massiv aufgerüstet habe, sagt der CDU-Politiker. Darauf reagiere Deutschland eben auch dadurch, dass in Büchel weiterhin Atomwaffen gelagert werden.

In vielen Bereichen sorge Deutschland bereits für einen stetigen Prozess der Abrüstung. "Trotzdem ist es notwendig, dass wir ein eigenes Abschreckungspotenzial haben, und dazu muss Deutschland genauso wie die Niederlande oder Belgien einen Beitrag leisten“, findet der CDU-Verteidigungsexperte.