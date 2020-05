- Pädagogen-Verband: "Wir fühlen uns wie eine Experimentiergruppe"

In Brandenburg öffnen am Montag die Schulen für weitere Schüler*innen. Weil der Unterricht unter strengen Schutzvorkehrungen stattfindet, droht eine Überlastung der Lehrkräft, warnt der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, Hartmut Stäker.



Es gebe zwar Hygiene-Pläne, ob diese auch funktionierten, sei eine andere Frage. "Wir kommen uns etwas vor wie eine Experimentiergruppe", sagt der Lehrer. Beispielsweise sei das Desinfektionsmittel gestrichen worden, weil es in Krankenhäusern gebraucht werde. Händewaschen sei nach wie vor nur unter kaltem Wasser möglich. "Ob das ausreicht, um das Virus einzudämmen, wissen wir nicht", sagt Stäker.

Damit nur Kleingruppen unterrichtet werden, seien Klassen halbiert worden, so der Präsident des Brandenburger Pädagogenverbands. "Das bedeutet aber, ich brauche dann doppelt so viele Räume und doppelt so viele Lehrkräfte, die ich nicht habe." Es könne nur die Hälfte der Schüler*innen unterrichtet werden.

Große Leistungsunterschiede im nächsten Schuljahr

Stäker forderte von der Landesregierung konkrete Vorschläge für die Beschulung. "Ich sehe massive Bedenken, was die Überlastung der Lehrkräfte angeht." Wenn nur die Hälfte der Schüler*innen vor Ort unterrichtet würden, müssten Lehrer*innen gleichzeitig die andere Hälfte weiter zu Hause betreuen.



Das kommende Schuljahr werde mit einer breiten Schere beginnen, was die Leistungen der Schüler*innen angehe. Es werde einige geben, die den Unterrichtsfall gut verkraftet hätten, anderen werde ein halbes Jahr fehlen. "Das auszugleichen, damit werden wir jahrelang zu tun haben", sagt Stäker.