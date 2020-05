- Müssen die Wahlen in Polen verschoben werden?

Beim Ausbruch der Corona-Pandemie war Polen eines der Länder, das am härtesten reagierte. Seit Montag werden Beschränkungen gelockert. Für die Präsidentschaftswahlen am Wochenende kommen die Lockerungen aber wohl zu spät, erklärt Inforadio-Korrespondent Jan Pallokat.



Eine Begründung, warum die Polen die Grenzen jetzt wieder öffnet, habe es nicht geben, erklärt ARD-Korrespondent Jan Pallokat: "Im Vergleich zu Deutschland wird die Corona-Politik in Polen eher angeordnet als erklärt.“ Genauso wie die Einschränkungen seien auch die Lockerungen nur wenig diskutiert worden.

Lockerungen für Pendler*nnen, Hotels und Kitas

Seit Montag dürfen in Polen Hotels mit einigen Einschränkungen wieder öffnen und ab Mitte der Woche sollen auch Kitas wieder öffnen dürfen. Viele Hotelbesitzer*innen und Kindertagesstätten hätten aber bereits angekündigt, noch nicht wieder öffnen zu wollen, erklärt unser Polen-Korrespondent.

Grund dafür sei, dass die rechtliche Grundlage für die Wiederöffnung noch nicht geklärt sei, so Pallokat. Sowohl die Hotels als auch die Kitas fürchten, verklagt zu werden, sollte es doch zu Ansteckungen kommen. "Ein bisschen sieht das so aus, als ob die polnische Regierung die frohe Botschaft verkündet, aber die Verantwortung dann an andere abgibt“, so Pallokat.

Erleichterungen soll es auch für Pendler*innen im grenznahen Bereich zu Polen geben. Berufspendler*innen aus Deutschland müssen nach der Einreise nach Polen nicht mehr grundsätzlich in eine 14-tägige Quarantäne. Auch hier gibt es allerdings einige Ausnahmeregelungen. Menschen in medizinischen Berufen auch weiterhin zwei Wochen in Quarantäne.

Kritik am Zeitpunkt der Lockerungen

Der Zeitpunkt, den die polnische Regierung für die Lockerungen gewählt hat, habe durchaus für Verwunderung gesorgt, sagt Pallokat. Kritische Stimmen vermuten hinter den Lockerungen einen letzten Versuch der polnischen Regierung die Präsidentschaftswahlen am kommenden Wochenende doch noch wie geplant stattfinden zu lassen.

Die regierende PiS-Partei plant die Wahl als reine Briefwahl durchzuführen. Dieses Vorhaben stellt das Land vor eine große Herausforderung, sagt Polen-Korrespondent Pallokat. „Es gibt sowohl medizinische, organisatorische als auch rechtliche Bedenken.“

Präsidentschaftswahlen werden unwahrscheinlicher

Kritische Stimmen in Polen bemängeln, dass für die neuen Wahlregeln, die eine landesweite Briefwahl ermöglichen sollen, die parlamentarischen Grundregeln und auch die polnische Verfassung missachtet wurden, erklärt der ARD-Korrespondent.

Einerseits gibt es ein Verfassungsgerichtsurteil, das Änderungen am Wahlgesetz in den letzten sechs Monaten vor einer Wahl verbietet und außerdem sei das neue Wahlgesetz noch gar nicht abschließend verabschiedet worden, so Pallokat. Er glaubt nicht daran, dass die Wahl in den kommenden Wochen stattfinden kann.