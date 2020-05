Walter-Borjans will Wirtschaftshilfen an Klimaverträglichkeit knüpfen

In der Coronakrise gibt es Forderungen nach Staatshilfen von vielen Seiten - auch von der Autoindustrie oder von der Lufthansa. Hilfsprogramme müssten auf eine bessere Klimaverträglichkeit ausgerichtet sein, betont der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans.



Die Autoindsutrie mit allen Zulieferern sei fraglos ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland, so Walter-Borjans. Man dürfe aber auch Handwerk, Tourismus und Industrie nicht vergessen. "Systemrelevanz ist nicht daran zu messen, wer am Lautesten ruft", sagt der SPD-Vorsitzende. Große Konzerne müssten auch Gewinne aus den Vorjahren einbringen.



"Klimakrise und Coronakrise miteinander verknüpfen"

Staatshilfen müssten zielgerichtet sein und vor allem auf eine Verbesserung des Klimas ausgerichtet sein. "Die Klimakrise ist nicht weg, nur weil wir jetzt eine Corona-Krise haben", so Walter-Borjans. Staatliche Unterstützung beispielsweise für die Autoindustrie müsse an den Ausbau klimafreundlicher Technologien geknüpft werden.