- Milliardenspritze für Corona-Impfstoff

7,4 Milliarden Euro hat die EU-Kommission am Montag mit einer weltweiten Geber*innen-Konferenz für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs eingesammelt. Ein wichtiger Schritt für einen bezahlbaren Impfstoff für alle findet der Professor für Medizinmanagement Jürgen Wasem.



Vier Milliarden für die Entwicklung eines Impfstoffs, zwei Milliarden für bessere Behandlungsmöglichkeiten und 1,5 Milliarden für die Ausweitung der weltweiten Testkapazitäten. Das Ergebnis der Corona-Geber*innenkonferenz kann sich sehen lassen.

Für Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen, war die Aktion der EU-Kommission aber auch schon vor dem Bekanntwerden der letztlich eingesammelten Summe das richtige Signal.

Entwicklung nicht den Pharmakonzernen überlassen

Wenn der Impfstoff nur durch private Pharmaunternehmen erforscht wird, bestünde die Gefahr, dass nur zahlungskräftige Länder und Personen schnell an den Impfstoff kommen, erklärt Wasem. Im Moment gehe es darum, neben der privatwirtschaftlichen Forschung einen zweiten, öffentlichen Strang aufzubauen. "Die öffentliche Hand versucht jetzt hier einen Fuß in die Tür zu kriegen“, sagt der Professor für Medizinmanagement.

Trotzdem sei nicht auszuschließen, dass die öffentlich eingesammelten Milliarden am Ende verpuffen, so Wasem. Das sei ein grundsätzliches Problem der Pharmaforschung. "Da ist immer auch viel öffentliches Geld mit drin, weil an Universitäten und Instituten ständig Grundlagenforschung gemacht wird, die dann auch den Pharmaunternehmen zur Verfügung steht.“ Die Erträge der Forschung würden regelmäßig privatisiert, gibt Wasem zu bedenken.

Globale Zusammenarbeit notwendig

Die USA beteiligten sich nicht an der Geber*innenkonferenz, genauso wie Russland. "Die Bemühungen alle einzubinden sind offensichtlich gescheitert.“ Das internationale politische Klima lasse das gerade nicht zu, stellt Wasem fest. Er ist jedoch überzeugt davon, dass alle Staaten gemeinsam an der Entwicklung eines bezahlbaren Impfstoffs arbeiten sollten.