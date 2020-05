- Love Parade 2010: Prozess ohne Urteil

Es war einer der aufwändigsten Prozesse, den Nachkriegsdeutschland erlebt hat. Wer für die Tragödie bei der Love Parade 2010 in Duisburg verantwortlich ist, konnte dennoch nicht geklärt werden. Am Montag wurde das Verfahren eingestellt. Benjamin Sartory hat den Prozess beobachtet.



21 Todesopfer, über 600 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Frage, wer für die Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg verantwortlich ist, wird auch weiterhin ungeklärt bleiben. Nach einem entsprechenden Vorschlag des Gerichts wurde der Prozess am Montag eingestellt – mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten.

Viele verschiedene Faktoren

Der vorsitzende Richter habe sich noch einmal sehr viel Mühe gegeben, die Einstellung des Verfahrens auch für Außenstehende und Nicht-Jurist*innen zu begründen, erklärt unser Prozessbeobachter Benjamin Sartory.

Das Gericht sei zu dem Schluss gekommen, dass die Angeklagten Teile ihrer fehlerhaften Planung erkennen hätten müssen, so Sartory. Es habe aber auch noch andere Faktoren für das Unglück gegeben. Das Gericht nannte Kommunikationsprobleme bei den Sicherheitskräften am Tag der Veranstaltung und falsche Entscheidungen der Polizei vor Ort als weitere Ursachen.

Allenfalls geringe Schuld

Ganz wichtig sei auch, dass die Angeklagten sich im Vorfeld der Techno-Party durchaus bemüht hätten, bestehende Probleme aus dem Weg zu räumen, erläutert Sartory die Begründung des Gerichts. All das habe am Ende dazu geführt, das Verfahren wegen allenfalls geringer Schuld der Angeklagten einzustellen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden sieben Verfahren gegen sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und einen Veranstalter wegen geringer Schuld eingestellt. Nun wurde auch der Prozess gegen die übrigen drei Angeklagten eingestellt.

Die Einstellung des Verfahrens wurde auch mit der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus begründet. Für Prozessbeobachter Sartory scheitert das Verfahren jedoch eindeutig nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern an der allenfalls geringen Schuld der Angeklagten.

Aufklärung auch ohne Urteil



Die Mutter eines der Opfer beschrieb den Prozess als Hölle, durch die sie in den letzten Jahren gehen mussten, berichtet Sartory. Unser Prozessbeobachter hofft jedoch darauf, dass die Hinterbliebenen mit einigem Abstand auch ihren Frieden mit dem Urteil finden können.

In einem schwierigen Verfahren, in dem es weniger um Vorsatz als um menschliche Fehler ging, sei von Anfang nicht unbedingt mit einem Urteil zu rechnen gewesen, sagt Sartory. Auch die Hinterbliebenen hätten von Anfang an gesagt, dass sie sich Klarheit über die Ereignisse im Juli 2010 wünschen – mehr als Gefängnisstrafen. Der Prozess habe das auch geleistet, auch wenn er jetzt ohne Urteil eingestellt wurde, so Sartory.