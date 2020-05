dpa Bild: dpa

Mo 04.05.2020 | 07:25 | Interviews

- "Wir können die Menschen nicht mehr hereinlassen"

Wer kein Zuhause hat, kann in der Coronakrise auch nicht dort bleiben. Doch auch die Arbeit der Bahnhofsmissionen für Obdachlose wird durch das Virus eingeschränkt. Das Essen wird nur noch am Fenster ausgegeben, berichtet Wilhelm Nadolny, Leiter der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten.