- „Milde Winter sind nicht günstig für Insekten“

Der Winter war sehr mild. Niederschlag gab es kaum in den letzten Wochen. Das wirkt sich auch auf die Insektenwelt aus. Trockenheit und milde Temperaturen machten es den Insekten nicht leicht zu überleben, sagt Derk Ehlert, Wildtier- und Pflanzen-Referent des Berliner Senats.

Der ausbleibende Niederschlag hat auch in der Natur für Verwirrung gesorgt. Ungewöhnlich früh ziehen schon jetzt die ersten Wespen ihre Runden: "Das ist zumindest die Folge der Trockenheit im März und im April", sagt Derk Ehlert, Wildtierexperte des Landes Berlin. "Trockenes und warmes Wetter ist natürlich sehr gut für die Wespen."

Doch derzeit seien nur die Königinnen unterwegs – denn nur sie seien in der Lage den Herbst zu überleben, erklärt der Experte. "Jetzt im Frühjahr bauen sie neue Völker auf", sagt Ehlert. "Es könnte sein, dass in diesem Jahr wieder vermehrt Wespen auftreten."

Dennoch sei der sehr warme und milde Winter nicht unbedingt ideal für die Insekten gewesen. Er sei zu feucht gewesen, so Ehlert. So seien viele Insektenlarven nicht gut über den Winter hinweggekommen. Für viele heimische Insektenarten sei ein kalter Winter besser: Sie könnten sich als Puppen in ihren Verstecken verpuppen und so Energie sparen. Sollte der Winter aber mild sein, bewegten sich die Insekten in ihren Verstecken und kämen geschwächt in den Frühling. "Milde Winter sind also gar nicht günstig für die Insekten." Dennoch sindnatürlich die Entwicklungen im Frühling genauso wichtig, wie Ehlert betont.

Weniger Mücken - mehr Probleme?

"Wenn weiterhin so wenig Niederschläge erfolgen, dann ist die einzige Folge, die ich mir vorstellen kann, dass wir weniger Mücken haben werden", sagt Ehlert. Das sei nicht unbedingt positiv, denn sie seien auch Schädlingsbekämpfer und ein wichtiger Baustein in der Natur. Die Abnahme von Insektenarten führe schließlich auch zu weniger ertragreichen Ernten.