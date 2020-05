- Corona-Krise zeigt die wichtige Rolle der freien Presse

Der Europarat hat vor dem Welttag der Pressefreiheit an die Unabhängigkeit der Medien angesichts der Coronavirus-Pandemie erinnert. Regierungen dürften die Covid-19-Krise nicht dazu nutzen, Journalisten zum Schweigen zu bringen oder zu behindern, betonte Europarat-Generalsekretärin Marija Pejčinović Burić am Donnerstag in einer Mitteilung. «Journalisten haben eine Schlüsselrolle und eine besondere Verantwortung für die Bereitstellung rechtzeitiger, genauer und zuverlässiger Informationen für die Öffentlichkeit», so Pejčinović Burić.

Der Welttag der Pressefreiheit wird am Sonntag, dem 03. Mai, begangen, um auf Gewalt gegen und Einschüchterung von Medienschaffenden weltweit und die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung aufmerksam zu machen. Es seien zu viele Journalisten im Gefängnis, zu viele Fälle der Ermordung von Medienschaffenden seien ohne Strafe, so Pejčinović Burić.

Frei zugänglicher und qualitativ hochwertiger Journalismus sei eine Stärke der Demokratie, sagte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatović. Nur so könnten Panik wegen der Gesundheitskrise vermieden und Entscheidungsträger zur Verantwortung gezogen werden.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg kümmert sich um den Schutz der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedsstaaten. Die Organisation ist nicht Teil der Europäischen Union und agiert unabhängig davon.

Quelle: dpa