- Slowik: Es war wohl der friedlichste 1. Mai

Der Tag der Arbeit ist traditionell ein Tag der Kundgebungen und in Berlin auch der Ausschreitungen. Wegen der Corona-Verordnung gelten aber Einschränkungen bei Versammlungen. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zieht Bilanz in diesem Jahr eine positive Bilanz.



Es war ein ungewöhnlicher 1. Mai. Denn die Corona-Pandemie hat auch Berlin fest im Griff. Große Demonstrationen und Kundgebungen sollte es in diesem Jahr nicht geben. Trotz kleiner Ausschreitungen zieht die Polizei in diesem Jahr eine positive Bilanz: "Es war einer der, wenn nicht sogar 'der' friedlichste 1. Mai", sagt Barbara Slowik, Polizeipräsidentin in Berlin.

Bei den genehmigten Kundgebungen sei auf die Hygieneregeln geachtet worden. Nicht genehmigte Demonstrationen hätten unterbunden werden können. Kritisiert hat die Polizeipräsidentin aber die Teilnehmer an einer Versammlung ab 18 Uhr in Kreuzberg. Dort hätten sich viele Menschen nicht an die Abstandsregeln gehalten. Außerdem habe es brutale Vorstöße gegen die Polizei gegeben. "Man hat versucht, uns zu provozieren, aber wir haben wir die Lage im Griff gehabt", sagt sie. Insgesamt habe diese aber die Situation unter Kontrolle gehabt.

Angriff auf TV-Produktionsteam

Am Nachmittag kam es außerdem zu einem Angriff auf ein ZDF-Produktionsteam. Das Team wurde während einer Pause von unbekannten Personen angegriffen, wie Slowik berichtet. „Sie wurden attackiert und praktisch geschlagen, sodass mehrere im Krankenhaus behandelt werden mussten“, sagt die Polizeipräsidentin. Mittlerweile seien sechs Personen festgenommen worden. Der Staatsschutz führe nun die Ermittlungen durch.