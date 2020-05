rbb/Johannes Frewel Bild: rbb/Johannes Frewel

Fr 01.05.2020 | 13:04 | Interviews

- DGB-Demo: "Beschäftigung muss gesichtert werden"

Ein gutes Dutzend Menschen demonstrieren am Tag der Arbeit vor der Zentrale des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin-Mitte. Außerdem gibt es vereinzelte symbolische Aktionen. Per Livestream übertragen die Gewerkschaften ihre Forderungen. Johannes Frewel berichtet, wie die virtuelle Kundgebung abläuft.