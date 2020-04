Bestatter: "Es gibt viel Unsicherheit, was man darf und was nicht"

Zugang für nur wenige Personen, Abstand halten statt Trost spenden – auch im Trauerfall ist die Corona-Epidemie eine schwierige Herausforderung. Bestatter Eric Wrede gibt Einblicke, wie kompliziert logistische und psychologische Fragen von Bestattungen derzeit sind.



Verstorbenen dürften, so Wrede. "Das macht sich psychologisch ganz doll bemerkbar." Für viele Angehörige sei es sehr schwer zu ertragen, dass ältere Verwandte vielleicht einsam und ohne persönliche Begleitung sterben müssen.





Infektionsschutz – wie umgehen mit Verstorbenen?



Es sei bereits vorgekommen, dass in Krankenhäusern Verstorbene, bei denen ein Covid-19-Verdacht vorlag, im selben Raum aufbewahrt wurden, wie Verstorbene ohne Verdacht auf das Virus. "Das ist das, was ich nicht verstehe, dass da Sachen zum Teil nicht zu Ende gedacht waren", so der Bestatter. Er wünsche sich hier bessere Planung und damit auch Schutz des Bestattungspersonals. Ebenso brauche es mehr Informationen zur Ansteckungsgefahr von Toten mit Covid-19-Verdacht – beispielsweise wie nah dürfen Menschen der oder dem Toten kommen, darf es eine Aufbahrung geben oder sind die Körper weiter ansteckend? Hier habe er keine hundertprozentige Sicherheit, so Wrede. Derzeit handhabe er es so, dass Verdachtsfälle nicht aufgebahrt werden und die Verantwortung dafür in den Händen der Angehörigen liege.





Trauer- und Abschiedsfeier sind in Corona-Zeiten kompliziert



Auch viele Friedhöfe halten aus Hygienegründen ihre Kapellen derzeit geschlossen – darauf reagierte Wrede mit Unverständnis. Gerade jetzt könne der Friedhof einen Ersatz für einen Abschied schaffen, der im Krankenhaus oder Heim nicht möglich war, sagte der Bestatter. Auf Beerdigungen selbst erlebe er eine gewisse Furcht, sich durch Umarmungen und Händeschütteln anzustecken – gerade Ältere mieden jetzt Beerdigungen und die Anreise dazu. Hier kann Technik etwas helfen – so erinnert Wrede den Fall eines älteren Herrn, der per Videoleinwand bei einer Beerdigung dabei war und auch selbst dort sprechen konnte. Beisetzungen fänden derzeit meist im allerengesten Kreis statt, anschließend gäbe es noch eine größere Abschiedsfeier.