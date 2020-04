- Zahl der Kurzarbeiter zeigt "enorme Schwere dieser Krise"

Die hohen Zahlen an Kurzarbeitern in der Corona-Krise überraschen sogar Arbeitsmarktexperten. "Die schiere Anzahl zeigt natürlich die enorme Schwere dieser Krise an und das ist etwas, das uns schon beunruhigen muss", sagt Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft zu den nun gemeldeten 10,1 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland.

Hauptinstrument ist noch die Kurzarbeit



Im Vergleich zur Kurzarbeit seien die Arbeitslosenzahlen aber moderat. Man könne schlussfolgern, dass die Arbeitgeber zunächst abwarteten und ihre Angestellten in Kurzarbeit schickten, so Schäfer. "Das Hauptinstrument in der Krise ist die Kurzarbeit und nicht die Entlassung."

Mehr Arbeitslose erwartet

Künftig rechnet Schäfer mit steigenden Zahlen bei den Arbeitslosenzahlen - weil es viele Betriebe nicht schaffen würden, durch die Corona-Krise zu kommen.