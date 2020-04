- Trockener April: Deutscher Wetterdienst zieht Bilanz

Der April war eindeutig zu warm und zu sonnig - es sei nur ein Drittel des Niederschlags gefallen, den man sonst im April erwarte, so Kreienkamp. Durch die Verdunstung seien vor allem die Oberböden ausgetrocknet. Am stärkten ist davon Mitteldeutschland betroffen.

Festsitzende Hochdruckgebiete dörren die Böden aus



Zu beobachten sei, dass der April nun regelmäßig ein zu trockener Monat ist, so der Klimaexperte. "Was wir aber nicht sagen können, ist, ob wir einen trockenen Sommer haben werden." Die Chancen dafür stünden derzeit 50 zu 50.



Bedingt durch den Klimwandel bleiben beispielsweise Hochdrucksysteme lange stehen - die Folge sind Dauersonnenschein und Wärme. Der verregnete Februar 2020 habe nicht ausgereicht, so Kreienkamp, um die benötigten Wasserreserven der Vorjahre aufzufüllen. die Vegetation sei ausgetrocknet, es brauche einen kräftigen Landregen, um auch die Waldbrandgefahr wieder zu senken. Ob 2020 aber erneut ein Dürrejahr wird, ließe sich aktuell nicht genau sagen, so der Klimaexperte.