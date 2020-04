- "Die Reisebranche braucht jetzt staatliche Unterstützung"

Fiebig sagte, die verlängerte weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni gebe den Reiseveranstaltern zumindest eine bessere Planungssicherheit. Das Datum bedeute auch nicht, dass der Sommerurlaub 2020 komplett gestrichen werden muss. Er wünsche sich nach weiteren Lockerungen eine stückweise Zunahme der Reisen innerhalb Deutschlands und später in Europa, so Fiebig. Die Reisewarnungen sollten dabei der jeweiligen Situation in den jeweiligen Regionen angepasst sein.





DRV-Präsident warnt vor langfristigen Schäden in der Reisebranche



In der Reisebranche seien bislang Umsatzverluste von 10,8 Milliarden Euro aufgelaufen, so der DRV-Präsident. Besonders mittelständische Reiseunternehmer litten unter den Corona-Auflagen, so Fiebig: "60 Prozent der von uns befragten Unternehmen fürchten um ihre Existenz." Die Branche erwarte nun entsprechende staatliche Unterstützungen – denn schließlich habe der Staat die Beschränkungen angeordnet. Aktuelle Hilfsprogramme deckten die Schäden nicht ab. Fiebig warnte vor einem langfristigen strukturellen Schaden, den die Branche davontragen könnte.