- Oberster Richter: "Die Gerichte arbeiten weiter"

Weniger Verhandlungen und Abstandsregeln - in der Corona-Krise arbeitet das Berliner Kammergericht im Notbetrieb. Ein Großteil der Arbeit wurde dabei ins Schriftliche verlagert, erklärt der Präsident des Berliner Kammergerichts, Bernd Pickel.



Noch bis Ende der Woche seien mündliche Verhandlungen ausgesetzt, so Berlins oberster Richter. Eine Ausnahme seien Strafsachen, bei denen es um Haftstrafen gehe und besonders wichtige Zivilverfahren. Publikumsbereiche wie die Bibliothek seien geschlossen und die Ausbildung am Gericht auf E-Learning verlagert worden, so Pickel.

"Die Arbeit im Gericht in den Bereichen, die ohne mündliche Verhandlung möglich sind, findet statt", sagt der Präsident des Berliner Kammergerichts. Ein großer Teil der Arbeit finde ohnehin außerhalb des Gerichtssaals statt, so zum Beispiel die Vorbereitung. Zum Teil seien schriftliche statt mündlicher Verfahren möglich, einige Verhandlungen würden auch per Videokonferenz geführt.

Verhandlungen mit Abstandsregeln ab kommender Woche

Als "Achillesferse" bezeichnet Pickel den Service-Berreich der Gerichte, da dort nicht im Home Office gearbeitet werden könne, zum Beispiel beim Versenden von Beschlüssen. Hier seine Rückstände entstanden, die in den verhandlungsfreien Wochen aber wieder aufgeholt wurden, berichtet der Gerichtspräsident.



Ab kommender Woche soll der Verhandlungsbetrieb langsam wieder aufgenommen werden. Eine Maskenpflicht gelte im Gericht nicht, so Pickel. "Wir werden aber darauf achten, dass die Abstandsregeln in den Gerichtessälen zu 100 Prozent eingehalten werden können."