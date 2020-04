- "Wir hoffen auf Lockerungen zu Himmelfahrt und Pfingsten"

Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich darauf vor, stufenweise wieder Touristen ins Land zu lassen. Falls das Geschäft weiter ausbleibe, drohe für die Branche eine Katastrophe, sagt Tobias Woitendorf vom Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern.



Die Stimmung in der Branche könne derzeit kaum schlechter sein, betont Woitendorf. Neben den bisherigen Ausfällen gebe es kaum verlässliche Aussichten gebe. In einem ersten Schritt dürfen zwar ab 1.Mai Zweitbewohner und Dauercamper wieder nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. "Ein bundesweites Signal für den Tourismus gibt es noch nicht", so der Geschäftsführer des Landestourismusverbands.

Hoffnung auf weitere Lockerungen



Das Land hat einen fünfstufigen Plan zur Öffnung für den Tourismus vorgelegt. Der jetzige Schritt sei nur ein kleiner Spalt in der Tür. "Aber man muss daran eine Hoffnung knüpfen, dass es vielleicht zu Himmelfahrt und Pfingsten weitere Öffnungen geben wird", sagt Woitendorf.

Voraussetzung wären konstant geringe Infektionszahlen. Ein Vorteil sei, dass Hygieneregeln in Hotellerie und Gastronomie erprobt seien, so Woitendorf. Die Branche habe bereits ein Konzept für den Gesundheitsschutz in verschiedenen Tourismusbereichen vorgelegt. "Es wird ein anderer Tourismus sein."

"Wir werden täglich Geschäftsaufgaben erleben"

Auch nach der Öffnung könnten die Betriebe aber nur langsam wieder zur Wirtschaftlichkeit zurückfinden, so Woitendorf. Vielerorts drohten die Ausgaben auch dann noch die Einkünfte zu übertreffen. "Ich sehe derzeit keine Alternative zu Staatshilfen", sagt Woitendorf.

"Es gibt Hoffnungen, dass das Sommergeschäft noch nicht gänzlich verloren ist", betont der Geschäftsführer des Landestourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. Falls die gesundheitliche Situation allerdings auch im Sommer noch Kontakverbote erfordere, drohe für die Tourismusbranche, die jeden fünften Arbeitsplatz in Deutschland stelle, eine Katastrophe. "Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir täglich Geschäftsaufgaben erleben", fürchtet Woitendorf.