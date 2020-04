EU-Politikerin: "Wenig Hoffnung auf große Reisen in diesem Sommer"

Wenn Urlaubsreisen ausfallen, stehen sowohl Verbraucher als auch Reiseunternehmen vor Problemen. Laut EU-Recht hätten die Bürger das Recht, ihr Geld zurückzubekommen, betont die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyne Gebhardt (SPD). Man müsse aber auch an die Unternehmen denken.



Es sei gut möglich, dass die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes noch länger bestehen bleiben, so Gebhardt. Das Virus sei nun da und verschwinde auch nicht so schnell, darum sei Vorsicht weiterhin das Gebot der Stunde. "Ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen auf eine große Reise in diesem Sommer machen", sagt die EU-Politikerin.

Gerade für Länder wie Griechenland, Italien und Spanien ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Wir müssen da richtige Lösungen finden, damit Unternehmen in diesen Ländern nicht alle insolvent gehen", so Gebhardt. Die Warnung vor einem europäischen Wettbewerb um das Zulassen von Reisen seien aber richtig.

Gutschein-Regelung nicht mit EU-Recht vereinbar

Was die Entschädigung von Verbrauchern angehe, sei das EU-Recht sehr deutlich, so das Mitglied im Ausschuss für Verbraucherschutz. "Die Kunden haben das Recht, ihr geld zurück zu bekommen", sagt Gebhardt. Im EU-Recht sei zudem festgehalten, dass sich Unternehmen gegen Fälle höherer Gewalt versichern müssten.

Die Bundesregierung möchte anstelle von Erstattungen eine verbindliche Gutscheinregelung für abgesagte Urlaubsreisen einführen, um den Schaden für Tourismuskonzerne zu begrenzen. Gebhardt sieht das kritisch. "Ein Zwang zur Annahme eines Wertgutscheins ist im europäischen Recht nicht vorgesehen". Unternehemen könnten anders entlastet werden, beispielsweise über einen Garantie-Fonds. Dieser könne bei Umsatzsausfällen einspringen und von den Unternehmen innerhalb mehrerer Jahre zurückgezahlt werden. "Ich glaube nicht, dass es in Ordnung ist, wenn wir die Verbraucehr zum Nullzins-Kreditgeber der Industrie machen", so Gebhardt.