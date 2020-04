- Grundschullehrerin: "Die Kinder wollen wieder in die Schule"

Zweimal pro Woche trifft sich die Lehrerin mit den Schülerinnen und Schülern in einer Video-Konferenz. Die Zeit werde vor allem für sozialen Austausch genutzt. "Es geht darum, dass man sich als Gruppe sieht und hört und wir uns darüber austauschen, was uns bewegt." Das sei in diesem Alter besonders wichtig.

Es sei für die Schulkinder der sechsten Klasse unterschiedlich schwierig, mit dem Unterricht von Zuhause zurecht zu kommen. Das hänge besonders auch davon ab, ob ihre Eltern unterstützen könnten oder nicht, weil sie weiter arbeiten müssten, sagt Claudia. "Selbst Kinder, die am Anfang gejubelt haben, wollen jetzt wieder zurück in die Schule", berichtet die Lehrerin. Dort gebe es eine feste Struktur und die Kinder könnten ihre Freundinnen und Freunde treffen.

Medienkompetenz zwangsläufig gelernt

"Für Kinder ist es eine extremste Herausforderung, sich einen Arbeitsalltag selber zu strukturieren", sagt Claudia. "Wir können das von außen nur mit einem Rahmen flankieren." Die Mehrheit ihrer Klasse bekomme das erstaunlich gut hin – aber nicht alle. Vor allem im Umgang mit Medien und Computern hätten die Kinder große Fortschritte gemacht. Schulen seien häufig so schlecht ausgerüstet, dass Kinder dort keine Medienkompetenz lernen könnten. Im digitalen Unterricht habe sich das nun zwangsläufig geändert. "Aber es öffnet auch die Schere: Diejenigen, die diese Technik zu Hause nicht haben, haben keine Möglichkeit, das zu lernen, und sind abgehängt. " Der Senat hätte früh technische Mittel für weniger wohlhabende Haushalte zur Verfügung stellen müssen, findet die Pädagogin.