- Bäder-Betriebe: "Wir sind auf alles eingestellt"

Schon am Karfreitag hätte im Strandbad Wannsee angebadet werden sollen. Nun müssen die 61 Bäder der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) geschlossen bleiben. Wasser ist trotzdem in den Becken, berichtet Bäder-Chef Johannes Kleinsorg.



Baden verboten - und das gleich wochenlang. Was macht ein Bäderchef in so einer Zeit? "Mein Arbeitstag besteht vor allem aus Video- und Telefonkonferenzen", sagt Johannes Kleinsorg. Kund*inne müssten informiert, Planungen mit dem Personal abgestimmt werden. Das Arbeiten sei seit Corona noch umfangreicher geworden.

Obwohl noch nicht klar ist, wann die Bäder wieder öffnen können, hielten die Bäder-Betriebe ihre Einrichtungen weiter bereit, auch die Sommerbäder seien vorbereitet worden. Teils habe man anstehende Reparaturen vorgezogen. "Bisher hatten wir noch genug zu tun, jetzt stehen wir vor der Frage: Wie geht es weiter?", berichtet Kleinsorg.

Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Als größter kommunaler Bäderbetrieb Europas bedeute die Schließung für die BBB, dass Einnahmen von rund 16 Millionen Euro wegbrächen, so Kleinsorg. Anfang Mai sollen einige Mitarbieterinnen und Mitarbeiter deshalb in Kurzarbeit gehen. Eine Prognose, wann die Bäder wieder öffnen könnten, wäre nach Ansicht des Bäderschefs bisher reine Spekulation.



Eigentlich hatten die Bäder-Betriebe ein riesiges Sanierungsprogramm geplant. "Wir sind dabei, uns als Unternehmen neu aufzustellen und auszurichten", erklärt Kleinsorg. Ob die Krise Auswirkungen auf das Budget haben werde, lasse sich noch nicht absehen. "Bisher laufen alle Arbeiten weiter", sagt Kleinsorg.