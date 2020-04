- Home Office: "Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nimmt zu"

Jeder, der möchte und bei dem der Arbeitsplatz es zulässt, soll im Home Office arbeiten können. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeitet an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell sagt, ein Recht auf Home Office sei schwierig umzusetzen und ungerecht.



Nicht alle Jobs lassen sich von zu Hause nicht machen, betont der Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Das zeige die aktuelle Krise deutlich. Das betreffe unter anderem die Arbeit im Gesundheitswesen, der Polizei oder auch im Einzelhandel.

Home Office - der Unterscheid zwischen den Geschlechtern



Studien zeigten zudem, dass durch Home Office eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zunehme. Denn demnach arbeiten die Frauen im Home Office mehr und seien gleichzeitig für die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen zuständig.

Männer hingegen nehmen die Vorteile dieser Arbeit mit, so der Sozialwissenschaftler. An der zusätzlichen Arbeitszeit ändere sich nichts. Zudem nutzten Männer das Home Office in Kombination mit der Präsenz im Unternehmen, um die Karriereentwicklung zu fördern.

Bedingungen für gutes Home Office

Dennoch könne man auch etwas aus der Krise mitnehmen. So könnten Sitzungen verkürzter durch Videokonferenzen ersetzt werden. Der Sozialwissenschaftler rät für das Home Office zu einer guten Mischung aus Präsenzzeit und zu Hause arbeiten. "Da verschwimmt privat und Arbeit viel zu stark." Zudem es dürfe es keinen Zwang zu Home Office geben.