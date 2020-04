Die Nebenklage könne gegen die Einstellung des Prozesses nicht vorgehen, so der Jurist. Man habe aber zumindest appelliert, dass der Sachverständige, der einen mehr als 1000 Seiten umfassenden Bericht zu dem Unglück verfasst habe, noch gehört werde. Außerdem wäre es entscheidend gewesen, dass die Nebenkläger am Ende noch einmal die Möglichkeit erhalten, das Wort zu ergreifen, so Feltes. "Wenn der Prozess jetzt kalt durch die Hintertür eingestellt wird, wird ihnen das verwehrt", sagt der Anwalt eines hinterbliebenen Vaters.

Verjährungsfrist kann nicht eingehalten werden



Im Juli 2010 starben bei der Massenpanik auf der Duisburger Love Parade 21 Menschen, mehr als 650 wurden teils schwer verletzt. Nach Ansicht des Rechtswissenschaftlers war das Verfahren von Anfang an ein Fehler. "Es ist einfach so, dass es nach so einem Ereignis sehr schwer ist, das strafrechtlich aufzuarbeiten und einzelnen Personen eine individuelle Schuld nachzuweisen". Es sei abzusehen gewesen, dass die Verfährungsfrist in einem so komplizierten Verfahren nicht einzuhalten ist, erklärt Feltes.

Mit der Einstellung des Prozesses sei das Strafverfahren beendet, Zivilverfahren könnten aber nach wie vor noch geführt werden, so Feltes. Damit sei zu rechnen. Für die Angehörigen seien die letzen Jahre strapaziös gewesen. "Diese Menschen sind zehn Jahre lang nicht zur Ruhe gekommen, und jetzt, wo das Verfahren zu einem Ende kommt, haben sie nicht einmal mehr die Möglichkeit, sich zu äußern", sagt Feltes.