- Lindner: "Wir können Gesundheit schützen, aber die Freiheit nicht mehr so stark einschränken"

"Ich bin der Meinung, dass wir die Krisenstrategie verändern können", so Lindner. Zwar sei es nicht realistisch, zu einem Zustand wie im Februar zurückzukehren. Aber wenn differenzierte Hygienekonzepte wie Masken, Desinfektion und Sicherheitsabstand vohanden seien, könne man überlegen, Gastronomie und größere Geschäfte wieder zu öffnen. "Es ist möglich, Gesundheit zu schützen, aber Freiheit nicht mehr so stark einzuschränken wie in den vergangenen Wochen", sagt Lindner.

"Es muss um das mildeste Mittel gerungen werden"

In der konkreten Strategie von Bundesregierung und Ländern gebe es deutliche Bewertungsunterschiede, so der Oppositionspolitiker. Es sei wichtig, dass die Entscheidungsträger in dieser Sache diskutierten. "Es muss um das mildeste Mittel gerungen werden." Der Staat müsse begründen, wenn er Freiheit einschränke, betonte Lindner. Das sei im Interesse der Grundrechte aller.