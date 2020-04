dpa Bild: dpa

Sa 25.04.2020 | 08:29 | Interviews

- Corona-Ausbrüche in Hochrisiko- Bereichen der Brandenburgklinik

In Brandenburgs Klinken mehren sich die Corona-Fälle, erst im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam und nun auch in der Brandenburgklinik in Bernau. Es müsse geprüft werden, inwieweit es "organisatorische Mängel" in Vorbereitung auf die Pandemie gab, fordert der Vize-Vorsitzende des Gesundheitsausschusses.