- Kleebank: Gemeinsame Auflagen für Spielplätze

Nach wochenlanger Schließung sollen die Spielplätze in Berlin vom 30. April an wieder öffnen. Darauf hat sich am Donnerstag der Rat der Bürgermeister nach Angaben aus Teilnehmerkreisen einstimmig geeignet. Dem Gremium gehören unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die zwölf Bezirksbürgermeister an. In einzelnen Fällen kann die Öffnung demnach etwas länger dauern, da die Bezirke die Spielplätze zum Teil noch kontrollieren und säubern müssen.

Die Entscheidung stieß auf ein geteiltes Echo. Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus sagte, dass Spielplätze gerade für Kinder und Familien in Stadtwohnungen wichtige Orte seien. "Notwendig ist ein bezirksübergreifendes Konzept in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, um auf Spielplätzen den Infektionsschutz sicherzustellen. Die Maßnahme und ihre Folgen müssen - wie alle anderen auch - eng beobachtet werden, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können." Sie rufe alle Familien auf, sehr verantwortungsvoll mit dieser moderaten Lockerung umzugehen und auf das Abstandsgebot zu achten.

Kritik äußerte hingegen CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner: "Den Beschluss der Bezirksbürgermeister, die Spielplätze in der nächsten Woche öffnen zu wollen, kann ich nicht nachvollziehen." Die Infektionszahlen seien über Ostern zwar leicht gesunken, jedoch nicht in einem Bereich, der die Berliner in Sicherheit wiegen sollte. "Wie sollen auf Kinderspielplätzen Hygieneregeln und vor allem das Abstandsgebot eingehalten werden?" Auch Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, nannte die Spielplatzöffnung kontraproduktiv.

Bereits am Mittwoch hatte das Thema für Diskussionen gesorgt. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) forderte die Bezirke auf, die Spielplätze wieder zugänglich zu machen. "Gerade Kitas und Kinderläden ohne eigene Außenanlagen müssen die Spielplätze wieder nutzen können", sagte sie der dpa. Einige Bezirksstadträte bemängelten, dass ein einheitliches Konzept von Seiten des Senats fehle. Dieser hatte die Entscheidung über die Öffnung der Spielplätze den Bezirken überlassen, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag betonte.

