- Corona-Krise - eine Chance für den Klimaschutz?

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ruft am Freitag zum ersten digitalen, globalen Klimastreik auf. Die Corona-Krise könnte auch zum Umdenken beim Klimaschutz führen, sagt die Fridays-for-Future-Sprecherin Pauline Daemgen.

In über 100 Ländern sind am Freitag Online-Protestaktionen für den Klimawandel geplant: "Es wird einen Livestream geben", sagt Pauline Daemgen. Sie ist die deutsche Sprecherin für Fridays for Future und hat die Aktion mitgeplant. Dabei würden SprecherInnen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft sprechen.

Dennoch wird es auch analoge Aktionen geben: "Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, dass wir unseren Protest wieder auf die Straße bringen können", sagt Daemgen. "Aber natürlich immer mit dem richtigen Abstand."

"Fridays for Future wird nicht aus den Medien verschwinden"

Auch wenn die Schlagzeilen über das Coronavirus die Aktionen von Fridays for Future in den Hintergrund gedrängt haben, sieht Daemgen das nicht als Aus für die Klimaaktivisten. Denn genau dafür sei die Aktion, um "Menschen außerhalb unserer Blase zu erreichen."

Die Erfahrungen der Corona-Einschränkungen könnten zu einem positiven Umdenken beim Klimawandel führen, meint Daemgen. Mit den Erfahrungen aus dem Home Office und Videokonferenzen könnte in Zukunft beispielsweise öfter auf Dienstreisen verzichtet werden. Auch dass die Wirtschaft jetzt weitgehend stillgelegt sei, biete eine Chance, auf eine nachhaltige Strukturen umzubauen.