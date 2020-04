- Revision gegen das Urteil im "Berliner Raser-Fall"

Der Bundesgerichtshof hat sich am Donnerstag erneut mit dem Urteil im "Berliner Raser-Fall" befasst.



Nach einem tödlichen Autorennen Anfang 2016 auf dem Kurfürstendamm hatte das Landgericht Berlin zwei Männer wegen Mordes verurteilt. Der BGH hob dieses Urteil auf und verlangte eine gründlichere Bewertung des Falles. Die zweite Berliner Verhandlung vor einer anderen Kammer endete ebenfalls mit einer Verurteilung wegen Mordes. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof heute geprüft. Das Ergebnis soll am 18. Juni verkündet werden.



Die damals 24 und 26 Jahre alten Männer waren Anfang 2016 bei dem illegalen Rennen über mehrere rote Ampeln gerast. Auf einer Kreuzung an der Tauentzienstraße rammte einer der beiden mit seinem Wagen das Auto eines unbeteiligten 69-Jährigen, der noch am Unfallort starb.