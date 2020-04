picture alliance / dpa Bild: picture alliance / dpa

Do 23.04.2020 | 15:25 | Interviews

- Prozess in Deutschland zu syrischer Staatsfolter

In Koblenz müssen sich zwei Männer wegen staatlicher Folter in Syrien vor Gericht verantworten. Sie sollen dem syrischen Geheimdienst angehört und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Die Menschenrechtsorganisation ECCHR unterstützt Folterüberlebende. Mitbegründer Wolfgang Kaleck erklärt, was er sich von dem Verfahren erhofft.



Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz wird weltweit beachtet. Denn es ist das international erste Strafverfahren gegen ehemalige Mitglieder der Assad-Regierung wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Wolfgang Kaleck ist Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin. Seine Organisation unterstützt Folterüberlebende aus Syrien. Darunter sind auch Nebenkläger jetzt in Koblenz. Europäische Länder übernehmen stellvertretend Aufgabe, bis Justiz in Syrien wieder funktioniert

Das Verfahren jetzt sei Teil eines großen Projektes, erklärt Wolfgang Kaleck. Dabei gibt es Strafanzeigen in mehreren europäischen Ländern. Zeil sei es kurzfristig Verantwortliche für Folter in Syrien vor Gericht zu bringen. Ein langfristiges Ziel sei es, dass in Syrien wieder eine funktionierende Justiz aufgebaut wrd. Bis dahin werden Länder wie Deutschland, Frankreich und andere diese Aufgabe stellvertretend übernehmen.

Für die Mandanten sei die Situation schwierig, sagt Kaleck. Viele Menschen, die Folter überlebt haben, seien traumatisiert. Dass diese ihren Peinigern vor Gericht gegenübersitzen, sei "ein Wahnsinnserlebnis". Die Zeugenaussagen werden im Prozess durch weitere Dokumente und Fotos vervollständigt. Dadurch soll auch die Systematik der Folter belegt werden.