Spielplätze in Berlin öffnen ab 30. April wieder

Die Berliner Spielplätze werden ab dem 30. April wieder geöffnet.



Darauf hat sich der Rat der Bürgermeister verständigt; das hat Neuköllns Bezirksbürgermeister Hikel dem rbb bestätigt.



Es ist aber noch nicht sicher, ob die Spielplätze in allen Bezirken schon am kommenden Donnerstag wieder nutzbar sind. Denkbar sei auch, sie schrittweise wieder zu öffnen. So hat Pankow bereits angekündigt, die Spielplätze erst zu kontrollieren und gegebenenfalls zu säubern, bevor sie genutzt werden können. Das könne mehrere Tage dauern.



Wie Spandaus Bürgermeister Kleebank mitteilte, bleiben Bolzplätze geschlossen, weil sie als Sportanlagen zählen.